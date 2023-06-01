アルジェリアサッカー連盟（FAF）は5月31日、FIFAワールドカップ2026に臨むアルジェリア代表メンバー26名を発表した。ヴラディミル・ペトコヴィッチ監督が率いるチームは、アフリカ予選10試合を8勝1分け1敗で勝ち上がり、2014年のブラジル大会以来となる3大会ぶり5回目の出場を果たした。招集メンバーには、元フランス代表MFのジネディーヌ・ジダン氏の息子であるGKルカ・ジダン（グラナダ）や、DFラヤン・アイト・ヌーリ（