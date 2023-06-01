FIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合『キリンチャレンジカップ2026』が31日に行われ、日本代表が1−0で勝利した。試合後、約2年ぶりに日本代表のピッチに帰ってきたDF冨安健洋が自身の状態と、偉大な“先輩”に対する思いを語った。スタメンで3バックの右に入り、83分間プレーした冨安は「フルやろうと思えばやれた」と手応えを語りつつも、「60分以降、少し落ちる感覚はあった。まだそこは上がっていく」と冷静に自身の状