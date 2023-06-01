ウルグアイサッカー協会（AUF）は31日、FIFAワールドカップ2026本大会に向けて、同国代表メンバー26名を発表した。FIFAワールドカップ2026南米予選をアルゼンチン代表、エクアドル代表、コロンビア代表に次ぐ4位で突破したウルグアイ代表。本大会ではグループＨに入り、現地時間6月15日にサウジアラビア代表、同21日にカーボベルデ代表、同26日にスペイン代表と対戦する。マルセロ・ビエルサ監督の下、通算15回目のW杯に出場