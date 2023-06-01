日本代表は31日、FIFAワールドカップ2026に向けた壮行試合となる『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』でアイスランド代表と対戦。試合は1−0で勝利を収め、本大会に向けて弾みをつけた。後半の頭から途中出場を果たしたFW小川航基（NEC/オランダ）は、87分に菅原由勢のクロスに頭で合わせ、先制点をマーク。これが決勝点となり、小川のゴールが日本代表に勝利をもたらした。試合後、メディア対応に応