J1福岡が岡山FWウェリック・ポポ（24）獲得に動いていることが5月31日、分かった。複数関係者によると、すでに正式オファーを提示。交渉は順調に進んでいるという。1メートル90の長身ストライカーは25年夏にレッドブル・ブラガンチィーノ（ブラジル）から期限付き移籍で加入。昨季は12試合無得点だったが、百年構想リーグでは強靭なフィジカルと爆発的な推進力を武器に15試合3得点3アシストを記録した。福岡は西地区最下位に