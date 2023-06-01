福島県で山菜採りをしていた男性がクマに襲われ、顔などにけがをしました。警察によりますと、31日午前9時すぎ、天栄村の山林で「男性がクマに襲われ、けがをしている」などと通りかかった人から119番通報がありました。クマに襲われたのは南会津町の70代の男性で、山菜を採るために親戚とともに現場を訪れ、1人で行動していたところ後ろからクマに襲われたということです。