天皇陛下と長女・愛子さまが、六大学野球の“早慶戦”を観戦されました。天皇陛下と愛子さまはきのう午後、明治神宮野球場に到着し、陛下は「楽しみにしてきました」と挨拶を交わされました。グラウンドに選手らが整列し、おふたりが貴賓席に到着すると大きな歓声に包まれました。試合は慶應義塾大学と早稲田大学による“早慶戦”で、在位中の天皇が六大学野球を観戦されるのは32年ぶりです。おふたりは時折、双眼鏡を使って試合を