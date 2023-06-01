台風6号は1日から沖縄・奄美地方を直撃する恐れがあります。台風6号は沖縄の南の海上を北上していて、非常に強い風と雨を伴って1日朝に沖縄を直撃し、午後には奄美地方に接近する見込みです。その後、2日から3日にかけて九州から関東に接近すると予想されています。この台風で、沖縄・奄美地方では災害レベルの暴風雨となる恐れがあります。予想される最大瞬間風速は沖縄で50メートル、奄美や九州南部で45メートルとなっています。