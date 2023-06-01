◆第１８６回ジョッケクルブ賞（フランスダービー）・仏Ｇ１（５月３１日、仏国・シャンティイ競馬場・芝２１００メートル、良）フランス競馬で３歳頂点を決める伝統のレースが１６頭立てで行われた。ライアン・ムーア騎手が騎乗した１番人気のコンスティテューションリバー（牡３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎・父ウートンバセット）が、４連勝でＧ１初制覇となった。勝ちタイムは２分３秒５２。約１０分遅れのスター