俳優鈴木福（21）が5月31日、嵐のラストライブについて投稿した。鈴木は「嵐のみなさん、本当におつかれさまでした。ずっとテンション爆上げ！からの後半爆泣き」と記した。子役時代からバラエティー番組で共演したとし、番組出演時にもらったプレゼントを「宝物」として大事にしているとした。鈴木は、バラエティーやドラマでメンバーと共演したことを振り返り「さまざまな番組で、『嵐』という伝説の存在と同じ空間、同じ時間