俳優妻夫木聡（45）が5月31日、インスタグラムを更新。嵐のラストライブを訪れたことを投稿した。妻夫木は、佐藤隆太とともにツアーTシャツを着た写真をアップし「ありがとう本当に本当におつかれさまでした最後の最後まで愛にあふれた嵐でしたまたどこかで会えたらいいなぁ」と記した。嵐の櫻井翔、妻夫木、佐藤は、TBS系ドラマ「天国に一番近い男教師編」（01年）で共演しており、昨年は3人でバラエティー番組でも共演し