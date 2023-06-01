日本代表が３１日、国際親善試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に１―０で勝利。森保一監督は試合後の会見でケガ明けのＭＦ遠藤航（リバプール）とＤＦ冨安健洋（アヤックス）のプレーに言及した。遠藤は２０２５年１１月のボリビア戦以来、半年ぶりに出場。前半１４分にはピッチを退くＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）からキャプテンマークを受け取った。冨安は２０２４年６月のシリア戦以来、２年ぶりの出場だったが、安