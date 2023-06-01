5月31日放送の『GIFT』（TBS系）第8話では、車いすラグビーチームのブレイズブルズが試練に見舞われた。 参考：櫻井翔、日曜劇場『GIFT』に第8話より出演車いすラグビー協会理事長役で堤真一と対峙 ポスドクの桜（宮粼優）によって、週刊誌に伍鉄（堤真一）の告発記事が書かれた。いち早くそれを知った人香（有村架純）は、記事を差し止めてほしいと頼む。返ってきたのは「償ってもらいます」とい