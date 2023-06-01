今が旬の冬瓜を、フライパンでぱぱっと絶品おかずに。 鶏ひき肉と合わせればうまみたっぷり。短時間でもしっかり味がしみ込み、思わずれんげが止まらなくなるおいしさです。 やさしい味わいだから、食欲がない日にもおすすめ。口に入れた瞬間のとろとろ感……たまりません！『冬瓜と鶏ひきの中華風煮』のレシピ材料（2人分）鶏ももひき肉……150g 冬瓜……1/8個（約350g） 鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2 片栗粉……小さじ