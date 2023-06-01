サッカーボールサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むアルジェリア代表のメンバーが31日に発表され、FWマレズ（アルアハリ）や元フランス代表ジネディーヌ・ジダン氏の息子であるGKルカ・ジダン（グラナダ）らが選ばれた。1次リーグJ組でアルゼンチン、オーストリア、ヨルダンと戦う。（共同）