浦和レッズは31日、同日にアウェーで行ったファジアーノ岡山戦後(△1-1)にFWオナイウ阿道が浦和サポーターへ中指を立てる侮辱的行為をしたことを報告した。「今後の対応につきましては、速やかに今回の事象の詳細把握に努め、厳正に対処してまいります。処分の内容につきましては、方針が決まり次第、あらためてお知らせいたします」としている。オナイウはこの試合で先発出場して72分間プレーしていた。クラブによると試合後