栃木シティは31日、GK奥原崇陽(18)が栃木シティU-25へ育成型期限付き移籍することを発表した。奥原はAIE国際高出身の高卒ルーキーでここまで出場はない。U-25チームは社会人の関東サッカーリーグ2部を戦っていて、6節を終えて10チーム中の4位に位置している。