「国際親善試合、日本代表１-０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）Ｗ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に向けた壮行試合として行われ、日本はアイスランドに勝利した。グラウンドレベルには、人気モデルで女優の井桁弘恵（２９）の姿が。ＦＩＦＡワールドカップＳＰキャスターを務めており、１７０ｃｍの９頭身スタイルのキュート美貌は圧倒的。ゴールの真裏で試合を見守った。生出演した日本テレビ系「Ｇｏ