立ち技格闘技イベント「Ｋ―１ＲＥＶＥＮＧＥ」（３１日、後楽園ホール）、横山朋哉（２６）が松山勇汰（２２）から１ラウンド（Ｒ）２分２１秒のＫＯ勝利し、スーパー・フェザー級暫定王者に輝いた。横山は当初、昨年５月の「第６代Ｋ―１ＷＯＲＬＤＧＰスーパー・フェザー級王座決定トーナメント」決勝で敗れた同級現王者レミー・パラへのリベンジ戦を予定していたが、パラがケガで欠場。代打出場となった松山と激突し