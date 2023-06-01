立ち技格闘技イベント「Ｋ―１ＲＥＶＥＮＧＥ」（３１日、後楽園ホール）の王座決定戦で石田龍大（２３）が関口功誠（２２）を１ラウンド（Ｒ）２分４８秒で撃破し第７代フェザー級王者となった。圧巻の強さを見せた。１Ｒ、右のボディーを当てるとワンツーと顔面にパンチを当ててダウンを奪う。その後も立ち上がった関口に左ストレートで再びダウン。なおも立つ関口に左ストレートで３度目のダウンを奪いＫＯ勝ちを収めた。