2022年サッカーW杯カタール大会、ガーナ戦を終え1次リーグで敗退が決まり、ベンチで涙ぐむウルグアイのスアレス＝アルワクラ（FIFA提供・ゲッティ＝共同）ウルグアイ・サッカー協会は31日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の代表メンバー26人を発表し、MFのバルベルデ（レアル・マドリード）やベンタンクール（トットナム）、FWヌニェス（アルヒラル）らが入った。過去4大会に出場した39歳のFWスアレス（マイアミ）は選外