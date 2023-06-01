立ち技格闘技「K―1」は31日、後楽園ホールで「K―1REVENGE」を行った。メインのK―1クルーザー級3分3R延長1Rはマハムード・サッタリ（35＝イラン・TEAM大和魂）がアスラン・コシエフ（20＝カザフスタン）に判定勝ちした。1Rからサッタリはローキックなどでコシエフを削る。終盤にはコシエフも前に出て左右の打撃でサッタリを追い込む。2Rはサッタリは右のカーフ蹴り、コシエフは左のパンチなどで追い込む。最終Rはともに警