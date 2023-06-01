【F-15J/DJ イーグル“航空自衛隊”】 6月1日 出荷開始 価格：6,160円 ハセガワは6月1日に、1/48スケールプラモデル「F-15J/DJ イーグル“航空自衛隊”」再販分の出荷を開始する。価格は6,160円。 本商品は、航空自衛隊の主力要撃戦闘機「F-15J/DJ イーグル」を、1/48スケールでプラモデル化したもの。 導入当初の航空自衛隊のF-15Jは、基