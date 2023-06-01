【機動戦士Gundam GQuuuuuuX グミ（ジークアクスグミ）】 6月1日 発売 価格：385円 バンダイは、食玩「機動戦士Gundam GQuuuuuuX グミ（ジークアクスグミ）」を6月1日に発売する。価格は385円。 本商品はTVアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場するモビルスーツ全9種（うちレア1種）のPVC製フィギュアと、グミキャンディがセットになった食玩。グミは「