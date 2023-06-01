立ち技格闘技「K―1」は31日、後楽園ホールで「K―1REVENGE」を行った。プロ雀士の岡田彩佳がメインでスペシャルラウンドガールを務めた。本来ならK―1ワールドGPスーパー・フェザー級暫定王座決定戦でスペシャルラウンドガールを務める予定だったが、横山が1RでKO勝ちしたため、出番なし。その後の2試合も1R決着したため、メインにやっと登場。無事にリングで大役を務めた。試合後に報道陣の取材に「初めて格闘技でラウン