グローバルボーイズグループのＮＥＸＺが３１日、東京・代々木第一体育館で自身初のアリーナツアー「ＮＥＸＺＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６“Ｈｅｌｌｍａｔｅ”」の幕開けとなる東京公演の２日目の公演を行った。メンバー７人はオープニング映像終了とともに、会場後方からのサプライズ登場。大歓声に包まれ、１曲目「Ｌｅｇａｃｙ」から５曲連続で熱いパフォーマンスを展開。リーダー・ＴＯＭＯＹＡが「この最高の音楽を