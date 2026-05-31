１７歳でスカウトされ、１８歳で名作ドラマ「北の国から’８７初恋」で吉岡秀隆演じる黒板純の初恋相手、大里れい役でブレークした女優・横山めぐみ（５６）がハワイでのバカンスを楽しんでいる。「Ｈｅａｖｅｎ」「＃ｈａｗａｉｉ＃ｂｅａｃｈ」などと記し、真っ青な海、白い砂のビーチで、一瞬水着に見えないビーチウェア姿の写真を公開した。５６歳とは思えないみずみずしさで、「ドキドキが止まらない〜」「ワァオーー