サッカー日本代表ＤＦ冨安健洋（アヤックス）が２年ぶりに代表復帰し、コンディションの好調ぶりを示した。北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は３１日、壮行試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）を１―０で勝利。冨安は３バックの右サイドでスタメン出場し、交代する後半３８分までピッチでプレーした。前半４１分には自陣右サイドに前進するＦＷブリンヨルフル・ウィルムソン（フローニンゲン）に素早く反応し、体を