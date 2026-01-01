Á´Ê©¥ªー¥×¥ó Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î26Æü～2026Ç¯6·î6Æü ³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê ¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë ·ë²Ì¡§[¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í ¥¿¥Ó¥í / ¥ß¥²¥ë ¥¢¥ó¥Ø¥ë ¥ì¥¤¥¨¥¹ ¥Ð¥ì¥é] 2 - 1 [¥¢¥ë¥È¥¥¥ë ¥ì¥¤¥â¥ó / ¥ê¥å¥« ¥µ¥ó¥·¥§¥¹] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä Á´Ê©¥ªー¥×¥óÂè8Æü¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í ¥¿¥Ó¥í / ¥ß¥²¥ë ¥¢¥ó¥Ø¥ë ¥ì¥¤¥¨¥¹ ¥Ð¥ì¥é¤È¥¢¥ë¥È