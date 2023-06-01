【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man・渡辺翔太が『anan』最新号の表紙を飾る。 ■３つのファンタジックフォトストーリーと渡辺が語るグループへの想い 芳根京子とのW主演で話題の舞台『ウェンディとピーターパン』に合わせ、グラビアではピーターパンのエッセンスを取り入れたファンタジックなフォトストーリーを展開。 舞台で演じられる物語のエッセ