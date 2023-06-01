立ち技格闘技「K―1」は31日、後楽園ホールで「K―1REVENGE」を行った。K―1ワールドGPスーパー・フェザー級暫定王座決定戦3分3R延長1Rは横山朋哉（26＝POWEROFDREAM）は松山勇汰（22＝ALONZAABLAZE）を1R2分21秒でKO勝ちし、暫定王者となった。ベルトを獲った横山は「まず急きょ、対戦を受けてくださった松山君、ありがとうございました。ここまで盛り上がることができました。あえて腰に巻かなかったけど、レミー・