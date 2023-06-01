2000（平成12）6月1日、歌謡界の元祖「御三家」の（左から）舟木一夫さん、橋幸夫さん、西郷輝彦さんがデビュー以来初めてユニットを結成し、都内で記者会見した。1960年代にデビューした3人は50代。橋さんは「50代がパワーを取り戻す起爆剤になりたい」と抱負を述べた。同年秋から全国で公演を行った。