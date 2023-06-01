きょう（1日）から医療機関が看板などに掲げる診療科の名前に、「睡眠障害」を使用することが可能になります。医療機関が看板や広告で掲げる診療科の名前は、内科や小児科など単独で使えるものがおよそ20種類あるほか、整形外科のような組み合わせで使用できるものもあります。この診療科の名前について、きょうから新たに「睡眠障害」を使用することが可能になります。例えば、「内科」と組み合わせて、「睡眠障害内科」などと掲