医療機関の主な収入源である「診療報酬」がきょう（1日）改定されました。医療機関で働く人の賃上げや物価高に対応するための改定で、医療費の3割を負担している人は、初診料が57円高くなります。診療報酬は、国が原則2年に1回改定するもので、今回は、物価高に対応するための新たな制度が設けられ、職員の賃上げにつなげる内容となっています。きょうの改定で、外来の初診料は2910円で据え置きますが、新たに「物価対応料」として