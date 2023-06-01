アニメ『斉木楠雄のΨ難』放送10周年を記念して、第１期と第２期のノンクレジットオープニング映像がYouTubeのShoPro チャンネルで初公開された。【動画】懐かしい！公開された『斉木楠雄のΨ難』第1期・2期OP映像第１期のオープニングは、鳥束零太（CV.花江夏樹）が作中替え歌を披露したことも印象的な、花江夏樹の「青春は残酷じゃない」と、でんぱ組.inc の「最Ψ最好調！」。第２期のオープニングは、海藤瞬の歌声が印象