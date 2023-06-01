9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、6月10日発売の女性グラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）の「呼吸と体幹」特集の表紙＆グラビアに登場する。芳根京子とW主演することで話題の舞台『ウェンディとピーターパン』に合わせたピーターパンのエッセンスを取り入れたファンタジックなフォトストーリー届ける。【写真】ジュエリーの輝きをまとい…クールな表情を見せる渡辺翔太過去6回ソロで表紙を飾ってくださった渡辺は、