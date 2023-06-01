宇多田ヒカルが甲本ヒロトとコラボレーションし、楽曲「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」を制作したことが発表された。6月24日発売の「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤に収録される。【写真】かっこいい…！甲本ヒロトのバイクのうしろに乗る宇多田ヒカル「パッパパラダイス」は5月6日に配信され、アニメ『ちびまる子ちゃん』のエンディング主題歌のほか『綾鷹』CMソングにも起用されている話題曲。配信ランキ