日本代表は31日、キリンチャレンジカップ2026でアイスランド代表と対戦した。FIFAワールドカップ2026に向けて“壮行試合”とも位置づけられる一戦は、試合終盤に小川航基がヘディングシュート決め切り、1−0で勝利を収めた。試合後、日本サッカー協会の宮本恒靖会長がDF吉田麻也について言及。吉田は、FIFAワールドカップ2026の日本代表メンバーに選出されていないものの、鎌田大地がUEFAカンファレンスリーグ決勝出場の影響で