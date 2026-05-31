5月31日に投開票された田上町長選挙で現職の佐野恒雄氏(79)が新人・今井幸代氏(41)に1票差で勝利し、3期目の当選を決めました。 【田上町長選】開票率100％ ◎佐野恒雄氏（無・現）3030票 今井幸代氏（無・新）3029票