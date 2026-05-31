アメリカのトランプ大統領は30日、建国250周年を記念するコンサートで出演の辞退が相次いでいることを受け、歌手らを「3流アーティスト」などと批判し、自ら演説を行う考えを示しました。首都ワシントンでは6月25日から7月10日まで、建国250周年を祝うイベントが開かれる予定で、コンサートには9組のアーティストの出演が発表されていました。しかし、発表直後から出演の辞退が相次ぎ、複数のアメリカメディアは少なくとも5組が「