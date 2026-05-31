◆Ｗ杯壮行試合日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表に１―０で勝利した。日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たしたＤＦ長友佑都は後半開始から途中出場。同１０分には力強いボレーシュートを放つなど躍動した。開幕へ向け「もちろん、２週間で（コンディションは）上がります」と頼もしく宣言。「