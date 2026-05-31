Ｊ１浦和は３１日、公式ホームページで同日の岡山戦（ＪＦＥ晴れの国スタジアム）において、オナイウ阿道がサポーターに対して中指を立てる侮辱行為を行ったと発表し、本日、スタジアムにお越しになったみなさま、そして浦和レッズを応援くださっているすべてのみなさまに、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。試合後の浦和サポーターへのあいさつで選手とサポーターとのやり取りの中で発生。「発生直後に現場で実施されたク