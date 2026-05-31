俳優の黒谷友香が、所属事務所「スペースクラフト」を退社し、「株式会社ＰＬＡＮ−Ｄ」に移籍することを３１日、発表した。黒谷は自身のインスタグラムで「デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを、契約満了により退所することとなりました」と報告。「まだ１０代だった私を、まるで家族のように温かく見守り、支え続けてくださった事務所の皆様。今の私があるのは、皆様の並々ならぬご尽力があったからこ