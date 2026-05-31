【シャトレーゼ】ではさまざまな「抹茶スイーツ」が、店内で賑わいを見せている様子。季節限定品や期間限定品も多く、味わうなら今がチャンスです。どれもちょっとした手土産に選ぶのも良さげなものばかり。お財布に優しい価格も魅力です。今回は、美味しそうな見た目に仕上がった、抹茶好きにはたまらないスイーツをご紹介します。 1切れサイズで食べやすい！ 少し厚めの生地で抹茶のホイップクリ