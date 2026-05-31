◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川のゴールで１―０で下した。森保一監督は、けがから復帰し２０２４年６月１１日のシリア戦以来、約２年ぶりの出場で先発から８３分プレーしたＤＦ冨安、３か月半ぶりのピッチで前半４５分までプレーしたＭＦ遠藤を