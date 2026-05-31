◇サッカー日本代表壮行試合日本1ー0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日、国際親善試合でアイスランド代表（同75位）に1―0で勝利した。後半42分にFW小川航基（28＝NEC）がDF菅原由勢の右サイドからのクロスを頭で合わせて決勝弾。新ルールに抵触した相手が1人少ない状況で、森保ジャパンは数的優位を生かしたゴールだった。新競技規則では交代で退く選手は第4審判員が交代