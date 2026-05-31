俳優の妻夫木聡（45）が31日、自身のインスタグラムを更新。この日、東京ドームで5大ドームツアーの最終公演を行い、グループとしての活動を終了する嵐へメッセージを送った。ツアーグッズのTシャツを着用し、5人の写真を指さす自身のショットを投稿。「#arashi」「#嵐」とハッシュタグを添え、「ありがとう本当に本当にお疲れ様でした最後の最後まで愛に溢れた嵐でしたまたどこかで会えたらいいなぁ」と最終公演を見届