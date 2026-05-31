毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。5月31日（日）は、ゲストに飯尾和樹（ずん）、たくろう（赤木裕・きむらバンド）、丹生明里を迎えて「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」をプレイ！「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。【動画】絶品焼肉をめぐり「アンガ田中VSたくろう」のバトル勃発！