5月31日に投開票された新潟県知事選挙の開票作業が行われています。新潟県全域の開票状況です。 【新潟知事選・県内全域】開票率56.2％ ◎花角英世氏（無・現）26万3986票 土田竜吾氏（無・新）13万1124票 安中聡氏（無・新）2万3486票