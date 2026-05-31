◇サッカー日本代表壮行試合日本1ー0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1―0で勝利した。主将のMF遠藤航(33＝リバプール)は足の違和感もあり、45分間で交代したが、収穫を強調した。「入りからアグレッシブにやろうということで、自分も含めてそこは意識した。本当はもうちょっとプレーしたかったけど、少し違和感もあ